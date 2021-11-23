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У Росії знешкодили підлітка, який готував бійню у школі: до чого тут Україна

14:19 23 листопада 2021
ФСБ

У Казані, де навесні цього року 19-річний юнак влаштував бійню у гімназії, вбивши вісьмох учнів та двох дорослих, ФСБ затримала підлітка, який зібрався влаштувати збройний напад у школі, і одразу виявила «український слід».

Як повідомляє «РИА Новости», вдома у підлітка виявили пневматичну гвинтівку, а в історії пошукача — запити про її переробку на бойову зброю та матеріали про збройні напади на освітні заклади.

При цьому школяр заявив, що «до скоєння масового вбивства його схиляв у Telegram Ярослав Овсюк, який проживає в Україні».

Порушено кримінальну справу про приготування до вбивства кількох людей.

Нагадаємо, що восени 18-річний юнак зі зброєю прийшов до одного з навчальних корпусів Пермського державного університету. За деякими даними, він убив вісьмох і серйозно поранив ще кількох людей. Стрілець — Тимур Бекмансуров — загинув. Перед тим, як прийти зі зброєю до вишу, він у соцмережах розповів, чому зважився на такий вчинок, і сказав, що його мотиви не екстремістські, а особисті.

Фото — скріншот.

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