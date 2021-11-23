Росіянин наклав на себе руки у туалеті літака Шарм-ель-Шейх — Самара: подробиці дивного інциденту

Громадянин Росії, який повертався після відпочинку у Єгипті додому, наклав на себе руки у туалеті авіалайнера.

Про цей випадок повідомляє «Меш», який уточнює, що 48-річний автомеханік літав у відпустку на свій день народження і повертався до Самари.

Негаразд запідозрили, коли пасажир, який вирушив до туалету, довго з нього не виходив. Коли зламали двері, то виявили чоловіка, який повісився на ремені сумки. Літак повернули до Єгипту та посадили у Каїрі, де медики констатували смерть росіянина. На батьківщину його тіло відправили у багажі.

Однією з версій самогубства називають погане самопочуття пасажира — рідні стверджують, що він отруївся у Єгипті, а у літаку йому стало настільки погано, що чоловік не міг терпіти біль.

Нагадаємо, що навесні цього року в російському Кемерово наклав на себе руки екс-голкіпер збірної Росії з хокею з м'ячем Роман Гейзель.

Фото з Pixabay.

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