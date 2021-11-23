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Помер ведмідь-зірка, що знімався у «Грі престолів», фільмах «У диких умовах», «Доктор Дулітл 2»

11:41 23 листопада 2021
Ведмідь Барт

У віці 21 року в американському штаті Юта помер грізлі на ім'я Ведмідь Барт ІІ. Як повідомляє Hollywood Reporter, його та його сестричку Хані Бамп було знайдено в горах штату Аляска після того, як їхню мати вбив мисливець. Починаючи з 2001 року, Барт став зіркою багатьох фільмів. Він знімався у картинах «У диких умовах» (Тепер я йду у дику далечінь), «Ми купили зоопарк», «Доктор Дулітл 2», «Троє в каное», серіалах «Гра престолів», «CSI Місце злочину».

Останнім часом у ведмедя виникли проблеми зі здоров'ям.

«Він зробив величезний внесок у збереження довкілля грізлі. За два десятиліття, протягом яких він був послом фонду Vital Ground, за допомогою харизми Барта нам вдалося зберегти сотні тисяч акрів землі, на якій мешкають його родичі грізлі та інші види тварин», — розповів виконавчий директор фонду Vital Ground Райан Латі.

Фонд Vital Ground займається збереженням довкілля ведмедів грізлі та запобіганням конфліктам між ведмедями та людьми.

Раніше «ФАКТИ» писали — У 28 років помер актор із фільмів «Дорослі ігри» та «Скаути проти зомбі».

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