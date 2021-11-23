На 50-му поверсі: найвищий у світі нескінченний басейн відкрили у Дубаї

У Дубаї відкрився найвищий у світі нескінченний басейн. Як повідомляє Сі-ен-ен, він знаходиться на 50-му поверсі Palm Tower — висотної будівлі, в якій розташовується п'ятизірковий готель та житловий комплекс. Хмарочос знаходиться посеред рукотворного острова Пальма Джумейра.

Можливість поплавати у басейні Aura SkyPool на висоті 200 метрів, позасмагати у шезлонгу та помилуватися панорамними видами з оглядом у 360 градусів коштує 46 доларів у ранковий час. За те, щоб провести тут цілий день, доведеться викласти 163 долари.

Нескінченний басейн (infinity pool) - водоймище, в якому вода переливається через один або кілька країв, створюючи враження, що водна поверхня не має межі, візуально зливаючись з видом на океан або небо.

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