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Названо переможців конкурсу на найкращі фото собак

19:14 23 листопада 2021
Мопс на терезах

Стали відомі переможці конкурсу на найкращі фото собак — Dog Photography Awards 2021. Учасники змагалися у трьох категоріях — найкращий студійний портрет, найкраще фото на природі та найкращий знімок у русі.

Так, наприклад, перше місце серед портретів, зроблених у студії, дісталося цуценяті мопса зі Швейцарії, що позує, сидячи на кухонних терезах.

У наступній номінації перемогу здобув безпородний собака з Німеччини, якого врятували з притулку для тварин. Він зображений разом з господинею біля озера у тумані.

А лідером серед собак, знятих у русі, став пес породи бордер-колі з Німеччини, який долає перешкоду під час тренування.

Фотографії, що посіли другі та треті місця, були не менш ефектними.

Раніше, як писали «ФАКТИ», було названо переможців конкурсу на найсмішніші фото диких тварин.

Фото dogphotographyawards.com

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