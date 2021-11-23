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Світ

У Болгарії згорів автобус з туристами: десятки загиблих

8:05 23 листопада 2021
Згорілий автобус

На заході Болгарії в ніч проти 23 листопада сталася страшна ДТП. Туристичний автобус імовірно врізався в огорожу та спалахнув. Загинули щонайменше 46 людей — у тому числі 12 дітей. Їхні тіла, як повідомив міністр внутрішніх справ Болгарії Бойко Рашков, який відвідав місце трагедії, практично «повністю згоріли».

Семеро пасажирів зуміли врятуватися, вибравшись із транспортного засобу.

Як повідомляє Бі-бі-сі, автобус прямував з Туреччини до Північної Македонії. Більшість пасажирів були громадянами Північної Македонії.

Поліція розглядає три версії: водій міг заснути за кермом, слизька дорога (у цей час йшов сильний дощ) або автобус міг бути несправна.

Раніше «ФАКТИ» писали — Смертельна ДТП під Одесою: водій збив жінку та втік з місця аварії.

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