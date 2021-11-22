Смажений язик не сподобався: шокуючі зізнання спійманого у Росії канібала

У понеділок, 22 листопада, російські ЗМІ повідомили про арешт у Карелії 23-річного вбивці, який зізнався, що куштував м'ясо та кров своїх жертв. Єгора Комарова затримали у місті Сортавала після того, як із його машини випало обезголовлене тіло. Комарів і ще двоє людей спробували втекти в ліс, але їх незабаром виявили.

Допит Єгора шокував поліцейських. Насамперед він порадив правоохоронцям перевірити, чи надійно застебнуті на ньому наручники. «Можу вирватися та покусати вас!» — Заявив Комаров.

Далі він розповів, що народився у Санкт-Петербурзі. Жив із батьками та бабусею у комунальній квартирі. Судячи з його сторінки в соцмережі «ВКонтакте», молодик цікавився анархо-примітивізмом, любив психоделічну музику і мріяв знайти «еліксир вічності».

Комаров зізнався, що це вже друге вбивство, вчинене ним. Знайдений на дорозі у Сортавалі труп належить 50-річному бізнесмену із Санкт-Петербурга. Мотив злочину поки що не зрозумілий.

А перше вбивство Єгор скоїв минулого року у самому Пітері. Тоді його жертвою став 38-річний чоловік. «Я зарізав його у парку, тому що мені хотілося спробувати людське тіло. А взагалі, мені подобається вбивати…» — заявив Комаров.

Розповідаючи подробиці першого вбивства, Єгор сказав: «Коли він помер, я перерізав йому горло і скуштував кров та м'ясо. Але м'ясо відрізати було тяжко, бо ніж у мене був тупий. Смак крові та вен мені не сподобався…»

Комаров стверджує, що сховав труп у дренажній трубі. Він вирізав у жертви язик і приніс додому, де посмажив на олії. Ця частина тіла йому теж на смак не сподобалася. «Тоді я подумав, що треба скуштувати інші частини. Можливо, вони будуть смачнішими», — заявив Єгор.

Ще одна важлива деталь у цій жахливій історії полягає в тому, що один із трьох затриманих у Сортавалі є мешканцем Луганська! Його звуть Ян Щепановський. Ім'я третього заарештованого поки що не називається.

Раніше в Мексиці поліція заарештувала 72-річного маніяка, який убив не менше 30 жінок, розчленовував трупи жертв та їв їх. А в Іспанії ухвалили вирок канібалу, який з'їв свою матір.

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