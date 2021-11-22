У Росії онкохвора пенсіонерка сама себе прооперувала, не дочекавшись допомоги лікарів

У Росії, де раніше біля цвинтаря затримали патологоанатомів з викопаним трупом, пенсіонерка ледь не померла через відкладену на невизначений термін операцію і вирішила сама себе прооперувати, пише Комсомольська правда.

Жінці з Ленінградської області, яка пережила війну та голод, нічого не залишалося, як самій себе прооперувати.

«Дорога та улюблена донечка, а також улюблені мої онуки! Якщо зможете, вибачте мені такий вчинок, але з такими хворобами жити не можу. Мені дуже боляче і тяжко. Люди, не звинувачуйте дочку, вона в мене гарна. Цілую всіх вас, ваша бабуся», — таку передсмертну записку залишила вона перед тим, як зважитися на проведення операції.

За словами хворої пенсіонерки, отримати своєчасну медичну допомогу в лікарні вона не змогла. Але на тлі онкології у 90-річної жінки з'явилися ускладнення у вигляді асциту — скупчення рідини у черевній порожнині.

«При цьому ускладнення дуже страждає якість життя. Неможливо ходити, лежати і навіть дихати. І бабуся вирішила провести лапароцентез — зробити надрізи тонким ножем по передній черевній стінці, щоб вивести рідину», — пояснила працівниця швидкої допомоги Вікторія Шутова.

У своїх діях хвора була впевнена, саме тому з'явилася передсмертна записка. Бабуся не так переживала за власне здоров'я, як боялася, що в разі чого рідних звинуватять у її смерті.

На щастя, ця історія закінчилася добре. Жінці знайшли гідних лікарів та полегшили життя. Зараз вона перебуває у лікарні, про неї піклуються медики та рідні.

У Комітеті з охорони здоров'я Ленінградської області повідомили, що планова операція не відбулася через проблеми з аналізами жінки. У неї було виявлено коронавірус, тому хірургічне втручання довелося відкласти.

Як писали «ФАКТИ», раніше в Росії мешканка Тюменської області два роки не могла зрозуміти, чому активно набирає вагу. 60-річна жінка дісталася лікаря, тільки коли відчула біль у животі. Виявилося, що у черевній порожнині виросла гігантська 25-кілограмова пухлина. А жінка весь цей час думала, що просто одужала.

Фото: Комсомольская правда

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