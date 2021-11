Фейковий Кіану Рівз: шахраї від імені актора виманюють гроші у довірливих жінок

Про те, як шахраї дурять в Інтернеті самотніх жінок, написано безліч статей. Аферисти видають себе то за колишніх військових, то за дипломатів. Вже кілька років, як у мережі поширена особлива схема обману. Про неї пише французьке видання Le Figaro. «ФАКТИ» підготували переклад цієї надзвичайно корисної статті.

«Ось уже чотири роки, ховаючись у тіні, в Інтернеті лютують фальшиві Кіану Рівзи. Після першої справи в Канаді у 2017 році фейкові акаунти аферистів, які видають себе за зірку «Матриці», почали розповсюджуватися з блискавичною швидкістю. Від Тайваню до американського штату Міннесота «афера з Кіану Рівзом стає насправді глобальним явищем», — стверджує Девід Лазарус, журналіст The Los Angeles Times, який досліджує цю тему. З'являється дедалі більше жертв у Північній Америці, а також у Європі, Азії, по всій планеті.

Схема добре відпрацьована. Тут не потрібно вдаватися до штучного інтелекту чи якогось алгоритму. Фальшивий Кіану для початку нишпорить «вздовж і впоперек соціальними мережами у пошуках відповідного профілю», — пояснює Лазарус виданню DNA. Шахрай зв'язується зі своєю жертвою електронною поштою, через особисте повідомлення в інстаграмі, фейсбуці, твіттері або на сайтах знайомств. Далі іде встановлення близькості й початок флірту: все — машину запущено.

Мета — літні жінки. Вони легковірніші щодо підкатів через Інтернет, легше викладають гроші, навіть якщо причини найчастіше видаються вельми надуманими. Поширюється кілька добре продуманих версій. Згідно з однією з них, актора нібито незаконно позбавили волі у Туреччині, де він знімає свій останній фільм. Тамтешня влада блокує йому доступ до його банківських рахунків.

Інша версія полягає в тому, щоб змусити жертв повірити, що для завершення свого наступного фільму Рівзу необхідно отримати доступ до банківського рахунку жінки для того, щоб купувати та продавати біткоїни. Одна 80-річна жінка зайшла так далеко, що продала свій будинок у Міннесоті, щоб приєднатися до свого любого та ніжного Кіану у Лос-Анджелесі та оселитися там. Попри численні застереження, її сім'я нічого не змогла вдіяти.

Факт полягає ще й у тому, що на Рівза ведуться не лише літні самотні жінки, які не звикли до тісного спілкування у соцмережах. Мадлен Бренд, журналістка американської радіостанції KCRW, зізналася в ефірі, що теж піддалася чарам знаменитого актора. Вона розповіла, розриваючись між почуттям сорому та самоіронією, про те, як отримала запрошення у твіттері від Кіану Рівза. І хоча вона мала сумніви, що з нею хоче познайомитися відомий актор, вона відповіла. А раптом це насправді Кіану?

Від 3 тисяч канадських доларів до цілого будинку — фальшиві Кіану Рівзи досягають успіху в мистецтві обману. Одному з шахраїв вдалося вкрасти біткоїнів на 350 тисяч доларів у двох тайванських шанувальниць актора. Пообіцявши одружитися з однією з них, він попросив жінку використати її банківський рахунок для купівлі та продажу біткоїнів, щоб він міг завершити свій наступний фільм. Шахрайство зайшло так далеко, що під сумнів було поставлено чесність однієї з цих двох жінок. Прокуратура Тайбея спочатку звинуватила її у відмиванні грошей, але пізніше розкрила секрет та реабілітувала мешканку Тайваню.

Але чому виникла ідея вкрасти особистість Кіану Рівза, а не когось іншого? За даними опитування, проведеного Мадлен Бренд, Рівз є улюбленим голлівудським актором немолодих жінок. Вони вважають, що він «надто хороший для нашого світу». До речі, ця фраза взята із заголовка статті у виданні The New Yorker, де описується портрет актора. «Правильний чоловік, самопроголошений фемініст, який виходить у світ зі своєю одноліткою», — нагадує газета The New York Times…".

Переклад Ігоря КОЗЛОВА, «ФАКТИ» (оригінал Mathilde Seifert / Le Figaro)

Фото: instagram.com/keanu_reeevesss

