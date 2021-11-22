Зроблено у Росії: міжнародні експерти розповіли, звідки зброя у бойовиків на Донбасі

Попри вагомі докази, Росія заперечує свою участь у збройному конфлікті на Донбасі. За версією Кремля, на Донбасі немає й не було ані російських військових, ані російської зброї. У Москві кажуть, що бойовики «ДНР» та «ЛНР» використовують або вкрадену на українських складах зброю, або захоплену в бою.

Однак запитання, звідки бойовики «ДНР» та «ЛНР» взяли зброю, важливе. У 2018 році експерти британського неурядового Центру дослідження зброї в конфліктах (Conflict Armament Research, CAR) почали вивчати вилучену в зоні конфлікту на Донбасі зброю всіма доступними методами, щоб встановити її точне походження, а також ймовірну залежність від незаконних збройних формувань. Через три роки CAR опублікував звіт з цього дослідження. Аналітик центру Демієн Сплеетерс в інтерв'ю Deutsche Welle (DW) заявив: «Версія про те, що у конфлікті на Донбасі використовувалася стара радянська зброя, захоплена на армійських складах на непідконтрольній українському уряду території, не відповідає дійсності».

За словами експерта, частина зброї, яку використовують бойовики, перебувала на обліку українських військових частин у Криму та після анексії потрапила на схід України. Деякі боєприпаси також були раніше на обліку ЗСУ та, ймовірно, були втрачені. Однак левова частка зброї у «ДНР» та «ЛНР» була зроблена після 1991 року. «Ця зброя ніколи не стояла на обліку ЗСУ, — сказав Демієн Сплеетерс. — Крім того, часткове знищення ідентифікаційних маркувань свідчить про те, що хтось не був зацікавлений у тому, щоб цю зброю вдалося ідентифікувати. Хтось, хто не хоче, щоб ми знали, ким і коли була зроблена ця зброя». На уточнювальне запитання експерт відповів, що зброя була зроблена в Росії. «Однак через видалені ідентифікаційні позначки ми не могли встановити, де саме вона стояла на обліку. Ми не маємо доказів, що РФ здійснювало пряме постачання цієї зброї формуванням у Східній Україні. Все, що ми знаємо: це вироблена в Росії після 1991 року зброя, вона не перебувала на обліку в Україні, хтось знищив її ідентифікацію, щоб неможливо було встановити, що це зброя з Росії. РФ не відповіла на наш офіційний запит про те, чи була ця зброя на обліку в російській армії», — повідомив експерт Deutsche Welle.

Також Демієн Сплеетерс розповів про те, що частину компонентів у російських військових безпілотниках, що використовуються на Донбасі, було поставлено з країн ЄС. Зокрема, в оприлюдненому звіті CAR йдеться про те, що російський безпілотник, який було знайдено в зоні конфлікту на Донбасі, кілька років тому було ідентифіковано в Литві.

«Це важливий факт, щоб розуміти, що конфлікт на сході України не є ізольованим випадком, про який ЄС може забути. Цей конфлікт прямо стосується безпеки ЄС. Адже частина техніки, яка використовується на сході України, пущена в дію й на території Євросоюзу. Європа має усвідомлювати, що частина компонентів, що поставляються до Росії, потім застосовується проти самої Європи», — цитує Deutsche Welle аналітика CAR. На запитання, звідки взялися на Донбасі та в Литві однакові безпілотники, Демієн Сплеетерс відповів: «Раніше такі ж безпілотники були ідентифіковані в Лівії та Сирії. В обох країнах залучені російські сили».

На фото у заголовку Демієн Сплеетерс

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