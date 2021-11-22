Перше видання книги про Гаррі Поттера з помилкою в імені автора продано за 30 тисяч доларів

На аукціоні Ewbanks у Британії продано рідкісне перше видання книги Джоан Роулінг «Гаррі Поттер та філософський камінь» з помилкою в імені автора. Як повідомляє видання Daily Mail, письменниця підписувалася ініціалами J. K. Rowling — у той час, як на титульному аркуші книжці позначено J. A. Rowling.

Книга, опублікована 1997 року, пішла з молотка за 22 тисячі фунтів стерлінгів (близько 30 тисяч доларів) — утричі дорожче, ніж очікувалося.

Твір, який зробив Роулінг одним з найоплачуваніших письменників у світі, започаткував серію з семи книг, які були екранізовані. Аукціон присвячений 20-річчю першого фільму «Гаррі Поттер і філософський камінь», що вийшов у прокат у листопаді 2001 року.

Раніше «ФАКТИ» писали — Найдорожча в історії книги автора-жінки: перше видання роману «Франкенштейн» продали за 1,17 мільйона доларів.

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