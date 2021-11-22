Колишня дівчина британського принца Гаррі Флоренс Сент-Джордж (у дівоцтві Браднелл-Брюс) заявила, що їй пощастило, оскільки їхні стосунки виявилися короткостроковими. Модель та актриса зустрічалася з Гаррі протягом двох місяців у 2011 році. Як розповіла 35-річна Флоренс журналістам The Telegraph, роман з принцом викликав у неї сильний стрес, оскільки їй постійно доводилося бути у центрі уваги.

«Майже кожного дня в пресі з'являлася нова історія, моїх шкільних друзів допитували, а біля моїх вхідних дверей чергували фотографи… Я знімаю капелюха перед тими людьми, які можуть витримати такий спосіб життя. Я тоді зрозуміла, що не зможу… Хоча на той час мені було сумно, насправді мені пощастило, що стосунки були недовговічними», — сказала вона. За словами моделі, роман із принцом викликав у неї «тотальний страх» перед камерами та почуття тривоги.

Ще у 2020 році Флоренс розповідала Times, що зустрічатися з Гаррі було «жахливим» досвідом. У 2013 році Флоренс вийшла заміж за мультимільйонера Генрі Сент-Джорджа. У подружжя двоє дітей.

Раніше аналогічні думки висловила інша подруга Гаррі — Челсі Деві, з якою він зустрічався протягом семи років. Челсі, з якою, за словами друзів, Гаррі готовий був одружитися, заявила, що її стосунки з принцом були «страшними» та «некомфортними» — через пильну увагу з боку преси та публіки. «Мені було тяжко… Я не справлялася. Я намагалася бути нормальним підлітком, але це було жахливо… Це було дуже божевільно, страшно і неприємно», — розповіла вона.

Раніше «ФАКТИ» писали — Королівська родина постійно лаяла принца Гаррі через стосунки Меган Маркл з батьком — оприлюднено листування герцогині.

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