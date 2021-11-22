26.59 / 26.83 29.89 / 30.27
Київ: +3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Колишня дівчина принца Гаррі заявила, що їй пощастило — їхні стосунки тривали недовго

20:01 22 листопада 2021
Флоренс

Колишня дівчина британського принца Гаррі Флоренс Сент-Джордж (у дівоцтві Браднелл-Брюс) заявила, що їй пощастило, оскільки їхні стосунки виявилися короткостроковими. Модель та актриса зустрічалася з Гаррі протягом двох місяців у 2011 році. Як розповіла 35-річна Флоренс журналістам The Telegraph, роман з принцом викликав у неї сильний стрес, оскільки їй постійно доводилося бути у центрі уваги.

«Майже кожного дня в пресі з'являлася нова історія, моїх шкільних друзів допитували, а біля моїх вхідних дверей чергували фотографи… Я знімаю капелюха перед тими людьми, які можуть витримати такий спосіб життя. Я тоді зрозуміла, що не зможу… Хоча на той час мені було сумно, насправді мені пощастило, що стосунки були недовговічними», — сказала вона. За словами моделі, роман із принцом викликав у неї «тотальний страх» перед камерами та почуття тривоги.

Ще у 2020 році Флоренс розповідала Times, що зустрічатися з Гаррі було «жахливим» досвідом. У 2013 році Флоренс вийшла заміж за мультимільйонера Генрі Сент-Джорджа. У подружжя двоє дітей.

Раніше аналогічні думки висловила інша подруга Гаррі — Челсі Деві, з якою він зустрічався протягом семи років. Челсі, з якою, за словами друзів, Гаррі готовий був одружитися, заявила, що її стосунки з принцом були «страшними» та «некомфортними» — через пильну увагу з боку преси та публіки. «Мені було тяжко… Я не справлялася. Я намагалася бути нормальним підлітком, але це було жахливо… Це було дуже божевільно, страшно і неприємно», — розповіла вона.

Раніше «ФАКТИ» писали — Королівська родина постійно лаяла принца Гаррі через стосунки Меган Маркл з батьком — оприлюднено листування герцогині.

145

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсіонерка

Мінімалка, наднормативний та повний страховий стаж: як зміниться пенсія з 1 грудня

ФОП

У податковій нагадали, хто з фізосіб-«єдинників» II-IV груп зможе не застосовувати РРО з 1 січня 2022 року

гривні

У грудні мільйони українців отримають підвищені пенсії: хто може розраховувати на збільшення виплат

«Червона» зона карантину: правила проїзду у громадському транспорті змінять

«Червона» зона карантину: правила проїзду у громадському транспорті змінять

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.