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Світ

У Європі десятки тисяч людей вийшли протестувати проти ковідних обмежень

7:52 22 листопада 2021
Протести

У країнах Європи минулими вихідними відбулися акції протесту проти ковідних обмежень. Як повідомляє Daily Mail, у столиці Бельгії Брюсселі на вулиці вийшли близько 40 тисяч людей. Протести переросли у зіткнення з поліцією. Для розгону натовпу поліцянти застосували водомети та сльозогінний газ. По обидва боки є постраждалі.

Сутички демонстрантів з поліцією відбулися також у нідерландських містах — Гаазі та Роттердамі, де заворушення почалися ще у п'ятницю, 19 листопада. За словами мера Роттердама Ахмеда Абуталеба, ситуація загострилася настільки, що поліціянти змушені були стріляти. Декілька людей було госпіталізовано з вогнепальними пораненнями. Масштабна акція протесту також відбулася в Амстердамі.

У столиці Австрії Відні також пройшла багатотисячна демонстрація проти локдауну та обов'язкової вакцинації. У ній взяли участь близько 35 тисяч людей.

Понад три тисячі людей вийшли з протестами на вулиці Риму. Протести відбулися також у столиці Хорватії Загребі.

Раніше «ФАКТИ» писали — В Австрії вводять повний локдаун та обов'язкову вакцинацію.

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