У США автомобіль врізався в натовп на різдвяному параді — багато загиблих та поранених

У місті Вокеша (американський штат Вісконсин) у розпал різдвяного параду в натовп учасників процесії на великій швидкості врізався автомобіль. Як повідомляє Daily Mail, загинули щонайменше троє людей. 28 осіб отримали поранення — у тому числі 12 дітей. Поліціянти відкрили вогонь машиною. Від пострілів ніхто не постраждав.

Це було повідомлено з City of Waukesha's Facebook Account, яка була streaming the parade.



Ви можете повідомити про Red SUV швидкий правий past цих британських members, м'ячі шпильки і вони правові посилення officer running. @fox6now pic.twitter.com/8lO5oRuP1I — Sam Kraemer (@SamKraemerTV) November 21, 2021

Причини події з'ясовуються. Поки що невідомо, чи можна йе вважати терактом. Така версія не виключається. Затримано одну людину – не повідомляється, чи це був водій.

Мер міста назвав те, що сталося, «жахливою, безглуздою трагедією».

WARNING: Graphic footage



Top-down video footage shows driver deliberately протікаючи через Christmas parade в Waukesha, Wisconsin. pic.twitter.com/fo5xXPF12q — The Post Millennial (@TPostMillennial) November 22, 2021

Раніше, як писали «ФАКТИ», таксист запобіг теракту, замкнувши смертника в машині, коли той попросив відвезти його на парад у центрі Ліверпуля.

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