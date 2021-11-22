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У США автомобіль врізався в натовп на різдвяному параді — багато загиблих та поранених

7:28 22 листопада 2021
У США автомобіль врізався в натовп на різдвяному параді&nbsp;— багато загиблих та поранених

У місті Вокеша (американський штат Вісконсин) у розпал різдвяного параду в натовп учасників процесії на великій швидкості врізався автомобіль. Як повідомляє Daily Mail, загинули щонайменше троє людей. 28 осіб отримали поранення — у тому числі 12 дітей. Поліціянти відкрили вогонь машиною. Від пострілів ніхто не постраждав.

Причини події з'ясовуються. Поки що невідомо, чи можна йе вважати терактом. Така версія не виключається. Затримано одну людину – не повідомляється, чи це був водій.

Мер міста назвав те, що сталося, «жахливою, безглуздою трагедією».

Раніше, як писали «ФАКТИ», таксист запобіг теракту, замкнувши смертника в машині, коли той попросив відвезти його на парад у центрі Ліверпуля.

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