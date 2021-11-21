Зірка «Афоні», «Собачого серця», «Повернення Будулая»: померла актриса Ніна Русланова

У Москві у віці 75 років померла відома радянська та російська актриса Ніна Русланова. Народна артистка пішла з життя після тяжкої хвороби. Про це повідомив у Facebook актор Стас Садальський.

«Незважаючи на хворобу, вона намагалася триматися. Часто за старою звичкою дзвонила мені на домашній телефон і намовляла щось на автовідповідач: «Говорить автопривітник!)», — згадує Садальський.

Ніна Русланова

Колеги-актори згадують, що нещодавно Русланова перенесла інсульт, після чого у тяжкому стані була поміщена до однієї з клінік. Акторка й раніше мала проблеми з серцем. Допомогти актрисі лікарі були безсилі, 21 листопада Русланова померла.

Ніна Русланова

Ніна Русланова народилася 1945 року в українському селі Богодухово Харківської області. Виховувалась вона у дитбудинку, там отримала ім'я та по батькові, а прізвище обрала сама на честь співачки Русланової.

Ніна Русланова

У кіно акторка зіграла понад 130 ролей. Глядачі любили Русланову за ролі у фільмах «Повернення Будулая», «Зимова вишня», «Не стріляйте у білих лебедів», «Валентин і Валентина», «Собаче серце», «Тіні зникають опівдні», «Будьте моїм чоловіком», «Афоня», «Небеса обітовані». Сама актриса розповідала в інтерв'ю «ФАКТАМ», що дуже не любить себе на екрані, але не може не визнати, що у житті схожа на своїх героїнь. «Від себе нікуди не дінешся, навіть якщо дуже хочеться», — говорила вона.

Нагадаємо, 20 листопада померли російський актор Валерій Гаркалін і відомий український актор Георгій Морозюк («Чорна рада», «Залізна сотня».

Фото Lilia Poromova/Facebook, Іван Цибін/Facebook, Олена Мечталкіна/Facebook

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