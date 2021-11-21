Під прицілом Одеса та Маріуполь: українська розвідка назвала час найвірогіднішого вторгнення військ Путіна в Україну

Росія готується до нападу на Україну до кінця січня — початку лютого 2022 року. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, пише Military Times.

За його словами, РФ сконцентрувала понад 92 тисячі військових біля кордонів з Україною. У ході російської агресії можливі авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки, а також повітряно-десантні удари на сході, десантні напади в Одесі та Маріуполі та менше вторгнення через сусідню Білорусь.

Буданов додав, що атака, яку готує Москва, буде «набагато масштабнішою, ніж будь-які дії російських військ з 2014 року». За його словами, російські військові навчання Захід-2021 на початку цього року показали, що Росія може одночасно перекинути понад 3500 військовослужбовців повітрянодесантних і спеціальних операцій.

За словами начальника ГУР Міноборони, спочатку атака складатиметься із «серії психологічних операцій, які проводяться для дестабілізації України».

«Вони хочуть розпалити безлад шляхом протестів і мітингів, які покажуть, що люди виступають проти уряду. Вони хочуть зробити ситуацію всередині країни більш небезпечною та жорсткою, зробити так, щоб ми змінили владу. Якщо вони не зможуть цього зробити, то війська зроблять свою справу», — сказав він.

Як писали «ФАКТИ», раніше екс-депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов заявив, що зараз президент Росії Володимир Путін не зацікавлений в загостренні ситуації на українському напрямі, оскільки сьогодні його більше турбують події в Білорусі.

А російський журналіст Ігор Яковенко заявив, що застосування ЗСУ на Донбасі ударного безпілотника «Байрактар», який знищив гаубицю російсько-окупаційних військ, не є приводом для ескалації бойових дій на сході України з боку Росії.

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