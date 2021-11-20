26.45 / 26.68 29.84 / 30.22
Київ: +9
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

У США з машини інкасаторів під час руху посипалися гроші: хто збагатився

16:39 20 листопада 2021
Інкасатори

У США, де відомому актору колись довелося позичати гроші у наркоторговця, щоб вирушити до Голлівуду, в Каліфорнії 19 листопада з броньованої вантажівки інкасаторів випали мішки з грошима, повідомляє San Diego Union-Tribune.

Інцидент стався приблизно о 9:15 ранку на шосе 5 у Карлсбаді, коли вантажівка прямувала з Сан-Дієго в офіс Федеральної корпорації страхування депозитів. Під час руху одні з дверей вантажівки раптово відчинилися, і з неї посипалися мішки з грошима. Кілька мішків лопнули, і гроші — переважно купюри номіналом 1 і 20 доларів — розлетілися смугами руху, що призвело до хаосу на шосе.

Люди почали збирати гроші. Двох людей було заарештовано на місці події. В поліції зазначили, що всім іншим, хто буде викритий у привласненні грошей, може бути висунуто кримінальне звинувачення. Розслідуванням займаються поліція та ФБР. Усіх, хто взяв гроші, закликали принести їх до офісу поліції.

Як писали «ФАКТИ», у квітні напередодні Великодня в популярній лотереї EuroMillions було зірвано джекпот у розмірі понад 143 мільйони євро. Щасливий квиток був куплений у Великобританії. Його власник зумів вгадати п'ять основних чисел і два додаткових. Це 04, 21, 34, 40, 47, а також 02 і 05.

197

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші

Мінімальна з 1 грудня та індексація у березні: яким категоріям підвищать пенсію

євробляхи

Кінець епохи «євроблях» в Україні: що робити тим, хто не зумів розмитнити таке авто за пільговим тарифом

Тайсон Ф&#39;юрі

Не Усик: стало відоме ім'я наступного суперника Ф'юрі

«Прості, але ароматні і пухкі»: суддя «МастерШефа» поділився рецептом оладок «з дитинства»

«Прості, але ароматні і пухкі»: суддя «МастерШефа» поділився рецептом оладок «з дитинства»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.