Актор Валерій Гаркалін, який боровся з ковідом, помер у лікарні

У ніч проти 20 листопада в Москві від коронавірусного захворювання помер 67-річний російський кіноактор Валерій Гаркалін, який був госпіталізований в одну з клінік ще в жовтні. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

На тлі коронавірусу у нього розвинувся пневматоракс, а потім внутрішні органи стали відмовляти один за одним, таким чином причиною смерті стала поліорганна недостатність.

На момент госпіталізації легені актори були вражені на 75−85%. Медикам довелося ввести пацієнта в медикаментозну кому, де він пробув кілька днів.

Після цього стало відомо, що легені зірки «Ширлі-Мирлі» майже не функціонують. Він до останнього залишався в реанімації, підключеним до апарату ЕКМО, зазначає СтарХіт.

При цьому, за словами єдиної доньки актора Ніки, її батько вакцинувався від ковіда, але на захворювання наклалися раніше перенесені інфаркти.

Раніше від ковіда в Росії померли режисер фільму «Москва сльозам не вірить» Володимир Меньшов, відомий радянський актор Анатолій Рудаков, культовий рок-музикант Петро Мамонов та інші знаменитості.

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