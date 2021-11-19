У НАТО різко відреагували на випробування Росією космічної зброї

У Північноатлантичному Альянсі (НАТО) різко відреагували на небезпечні космічні випробування Росією протисупутникової ракети, назвавши їх необачним та безвідповідальним актом, що підриває основи світового правопорядку.

«Північноатлантична Рада рішуче засуджує необачне і безвідповідальне випробування Російською Федерацією протисупутникової ракети 15 листопада 2021 року. Це випробування призвело до утворення великої кількості орбітального сміття, що суттєво збільшує ризики для життя людей та для космічних об'єктів, що належать багатьом державам та організаціям. Це суперечить заявам Росії, що вона виступає проти мілітаризації космосу і підриває міжнародний порядок», — йдеться у заяві, опублікованій на сайті Альянсу.

У Брюсселі також вказали, що «безвідповідальна» поведінка Росії і ставить під загрозу не лише інтереси безпеки, а й економічні, наукові та комерційні інтереси всіх держав і структур, які прагнуть досліджувати та використовувати відкритий космос у мирних цілях.

У зв'язку з цим у НАТО закликали всі держави, включаючи Росію, приєднатися до міжнародних зусиль щодо вироблення норм, правил та принципів відповідальної поведінки з метою зменшення космічних загроз та утримуватися від небезпечних та безвідповідальних деструктивних випробувань на кшталт тих, що провела РФ.

Нагадаємо, раніше в «Роскосмосі» визнали, що почали втрачати замовників через американські економічні санкції .

Фото Pixabay

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