26.45 / 26.67 29.85 / 30.22
Київ: +7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

У НАТО різко відреагували на випробування Росією космічної зброї

20:08 19 листопада 2021
Космічний вибух

У Північноатлантичному Альянсі (НАТО) різко відреагували на небезпечні космічні випробування Росією протисупутникової ракети, назвавши їх необачним та безвідповідальним актом, що підриває основи світового правопорядку.

«Північноатлантична Рада рішуче засуджує необачне і безвідповідальне випробування Російською Федерацією протисупутникової ракети 15 листопада 2021 року. Це випробування призвело до утворення великої кількості орбітального сміття, що суттєво збільшує ризики для життя людей та для космічних об'єктів, що належать багатьом державам та організаціям. Це суперечить заявам Росії, що вона виступає проти мілітаризації космосу і підриває міжнародний порядок», — йдеться у заяві, опублікованій на сайті Альянсу.

У Брюсселі також вказали, що «безвідповідальна» поведінка Росії і ставить під загрозу не лише інтереси безпеки, а й економічні, наукові та комерційні інтереси всіх держав і структур, які прагнуть досліджувати та використовувати відкритий космос у мирних цілях.

У зв'язку з цим у НАТО закликали всі держави, включаючи Росію, приєднатися до міжнародних зусиль щодо вироблення норм, правил та принципів відповідальної поведінки з метою зменшення космічних загроз та утримуватися від небезпечних та безвідповідальних деструктивних випробувань на кшталт тих, що провела РФ.

Нагадаємо, раніше в «Роскосмосі» визнали, що почали втрачати замовників через американські економічні санкції .

Фото Pixabay

200

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші

Мінімальна з 1 грудня та індексація у березні: яким категоріям підвищать пенсію

Принц Альбер із дітьми

Шестирічні двійнята княгині Шарлін, що покинула Монако, вийшли з плакатами «Ми сумуємо за тобою, мамо»

книги

Шукайте диплом та трудову: як студентам 80-х та 90-х домогтися включення навчання до трудового стажу

Місячне затемнення

Повний місяць та місячне затемнення в один день: що заборонено робити 19 листопада

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.