«Стан критичний»: у Саакашвілі виявили проблеми з мозком, почалися судоми

Екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, який напередодні втратив свідомість під час зустрічі з адвокатами, може впасти в кому.

Як повідомляє «Грузія онлайн», Саакашвілі, який тримає голодування вже 50 днів, був переведений до реанімаційного відділення лікарні Глданської в'язниці.

За інформацією видання, напередодні група лікарів при омбудсмені Грузії відвідала пенітенціарну установу та оглянула пацієнта. Експерти стверджують, що у екс-президента «розвинулося одне з найважчих ускладнень», викликаних тривалим голодуванням, — судоми, викликані енцефалопатією Верніке.

«Виходячи з того, що стан критичний і з урахуванням очікуваних ускладнень, Народний захисник і група експертів ще раз закликають міністра юстиції / спеціальну пенітенціарну службу негайно перевести Міхеїла Саакашвілі у належно функціонуючий багатопрофільний госпіталь з більшим досвідом роботи, оскільки очевидні більш серйозні ускладнення — вірогідність розвитку епілептичног статусу, викликаного енцефалопатією Верніке, або коми, що може завершитися летально» , — йдеться у заяві.

Тим часом влада Грузії допускає переведення Саакашвілі до військового шпиталю у місті Горі, що знаходиться у відомстві міністерства оборони. За словами міністра юстиції Раті Брегадзе, рішення про переведення має ухвалити сам екс-президент.

Однак «у разі будь-якої провокації з боку опонентів», яка може завадити процедурі переведення чи роботі медперсоналу, його негайно повернуть до тюремної лікарні.

Також Раті Брегадзе заявив, що після покращення стану здоров'я Міхеїла Саакашвілі повернуть до Руставської в'язниці № 12.

Нагадаємо, що кілька днів тому особистий лікар колишнього президента Ніколоз Кіпшидзе повідомив журналістам, що стан Саакашвілі погіршився — вперше з початку голодування він не зміг підвестися з ліжка. Лікар стверджує, що пацієнтові «важко розмовляти».

Фото зі сторінки Міхеїла Саакашвілі у соціальних мережах.

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