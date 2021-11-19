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Помер фотограф знаменитостей Мік Рок — друг Девіда Бові та Queen

12:15 19 листопада 2021
Мік Рок

У віці 72 років помер фотограф та режисер кліпів, який знімав рок-знаменитостей — у тому числі Девіда Бові, Іггі Попа, Оззі Осборна, учасників гуртів Queen, Sex Pistols та інших. З багатьма музикантами його пов'язували близькі дружні стосунки. Як повідомляє Deadline, смерть підтвердила родина Міка, але її причину не назвала.

Рок народився у Лондоні 1948 року. Він знімав відеокліпи на пісні Девіда Бові «John, I'm Only Dancing», «Jean Genie», «Space Oddity» та «Life on Mars». За час співпраці з Девідом Мік зробив більшість відомих знімків Бові в образі вигаданого сценічного персонажа — марсіанина Зіггі Стардаста.

Рок також був автором обкладинок альбомів Queen II групи Queen, «I Love Rock 'n' Roll» Джоан Джетті. Мік також працював з американськими співачками Майлі Сайрус, Леді Гагою, Мадонною, англійською супермоделлю Кейт Мосс.

Девід Боуї та Мік Рок

Раніше «ФАКТИ» писали — у 41 рік помер зірка серіалу «Кістки».

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