Зустріч Байдена та Путіна: Білий дім не має інформації про переговори, анонсовані Росією

Прессекретар Білого дому Джен Псакі повідомила, що вона не має інформації про анонсовані раніше Росією перемовини Джо Байдена та Володимира Путіна. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що глави двох країн можуть найближчим часом провести онлайн-переговори, серед яких будуть Україна і НАТО.

На брифінгу з журналістами Псакі сказала, що не виключає такої можливості, але поки що не може сказати нічого конкретного.

«Мені нема чого проанонсувати з того, що стосується додаткових контактів чи дзвінків, чи чогось у цьому роді з президентом Путіним… Не виключаю, що президент Сполучених Штатів поговорить з президентом Росії в якийсь момент у майбутньому», — наголосила Псакі.

Раніше «ФАКТИ» писали — США підтвердили заморожування 100 млн доларів допомоги Україні: як це пов'язано з Росією.

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