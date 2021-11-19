На військовій базі в Канаді стався вибух — є поранені

На військовій базі в Канаді на острові Ванкувер пролунав сильний вибух. Як повідомляє CBS, поранення отримали щонайменше десять людей. Один із них у тяжкому стані.

Причина події з'ясовується. Епіцентр вибуху був у житловому блоці, який пустував через ремонт. Будівлю серйозно пошкоджено. Літаки, що стояли поруч, залишилися цілими.

Раніше «ФАКТИ» писали — Замах на прем'єра Іраку: безпілотники з вибухівкою атакували резиденцію, є поранені.

82

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter