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На військовій базі в Канаді стався вибух — є поранені

9:39 19 листопада 2021
Пошкоджений будинок

На військовій базі в Канаді на острові Ванкувер пролунав сильний вибух. Як повідомляє CBS, поранення отримали щонайменше десять людей. Один із них у тяжкому стані.

Причина події з'ясовується. Епіцентр вибуху був у житловому блоці, який пустував через ремонт. Будівлю серйозно пошкоджено. Літаки, що стояли поруч, залишилися цілими.

Раніше «ФАКТИ» писали — Замах на прем'єра Іраку: безпілотники з вибухівкою атакували резиденцію, є поранені.

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