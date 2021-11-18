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Світ

Білл Гейтс заявив, що смертність від коронавірусу знизиться до рівня звичайного грипу — і назвав терміни

13:45 18 листопада 2021
Білл Гейтс

Один із найбагатших людей світу Білл Гейтс, який ще у 2015 році передбачив глобальну пандемію внаслідок поширення вірусу, вважає, що смертність від ковіду скоро знизиться до рівня звичайного грипу.

Як повідомляє видання Fortune, на думку засновника корпорації Microsoft, це станеться вже у середині 2022 року. Гейтс упевнений, що до цього терміну не лише знизиться смертність, а й спостерігатиметься різкий спад випадків зараження. Якщо на той час не з'являться нові небезпечні штами вірусу або не знизиться ефективність вакцин. Що бізнесмен вважає можливим, але малоймовірним. Про це Гейтс заявив на форумі Bloomberg New Economy у Сінгапурі.

«Рівень смертності та захворюваності до наступного літа має знизитися до нижчого рівня, ніж за середнього сезону захворюваності на грип», — сказав мільярдер.

Гейтс сказав, що це станеться завдяки виникненню природного імунітету, вакцинації, а також лікуванню новими препаратами.

Раніше, як писали «ФАКТИ», Білл Гейтс попередив про теракти з використанням біологічної зброї.

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