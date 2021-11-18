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Собака насмішив мережу, вперше примірявши гумові чоботи — відео

15:33 18 листопада 2021
Собака в чоботях

Користувачка соцмережі TikTok Тіна Марі під ніком secondwifelife опублікувала відео, в якому її собака Майло вперше приміряв спеціальні гумові чоботи, які купила господиня. Тіні набридло прибирати бруд, який пес заносить до будинку з вулиці.

У ролику Майло з цікавістю обнюхує маленькі сині чобітки, перш ніж дозволити Тіні вдягнути їх собі на лапи. Спершу він спокійно лежить на підлозі, розглядаючи обновку. Але все змінюється, коли Тіна каже йому, що настав час гуляти — слова, перед якими не встоїть жоден собака. Коли Майло підіймається, він не може збагнути, як йому ходити. І, зовсім спантеличений, нагадує оленятко з мультфільму «Бембі», яке намагається пройти по льоду. Майло тупотить туди-сюди, озираючись на свої задні лапи.

Відео насмішило мережу, набравши понад 3.2 мільйони переглядів. «Він розучився бути собакою», «Я так сміявся. Найкраща річ, яку я бачив за тиждень. Дякую за посмішку» , - писали у коментарях. Інші писали, що їхні домашні улюбленці приблизно так само реагували на взуття вперше.

Пізніше Тіна опублікувала ще одне відео Майло у чоботях – під звуки пісні Ненсі Сінатри These Boots Are Made For Walking («Ці чоботи створені для ходьби»). Жінка також пояснила, що, хоча вона розуміє, що Майло, можливо, згодом звикне до черевиків, у вона "не має духу" змушувати його в них гуляти.

Раніше «ФАКТИ» писали — Для собак створили «відеотелефон» — щоб можна було зв'язатися з господарем, коли його немає вдома.

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