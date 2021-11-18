«Він зіграв у російську рулетку»: проти Алека Болдвіна подали ще один позов через загибель Галини Гатчінс

Помічниця режисера фільму «Раст» Меймі Мітчелл, яка керувала сценарієм, подала судовий позов проти актора та продюсера Алека Болдвіна, який у жовтні випадково застрелив під час знімань операторку Галину Гатчінс, уродженку України.

За словами Мітчелл, за сценарієм Болдвін взагалі не повинен був стріляти з револьвера у цій сцені. Знімальна група збиралася зняти три великі плани: очі Алека, пляму крові на його плечі і момент, коли він опускає руку і витягує револьвер із кобури.

Як заявила журналістам адвокат Меймі Глорія Аллред, поведінка Болдуїна була недбалою. Не дотримуючись правил техніки безпеки, він вирішив «зіграти в російську рулетку і вистрілив з пістолета, не перевіривши його самостійно і не попросивши фахівця зі зброї зробити це в його присутності».

Як повідомляє Daily Mail, Меймі розплакалася під час пресконференції. За її словами, під час пострілу вона стояла біля Галини. І саме вона першою викликала швидку допомогу.

«Ця жінка померла на початку кар'єри. Вона була незвичайною, рідкісною, дуже рідкісною жінкою… Я ніколи не забуду, що трапилося того дня на зніманнях. Я знову і знову чую звук пострілу», — сказала Мітчелл.

За словами помічниці режисера, ця подія спричинила у неї депресію та змусила «боятися майбутнього». «Ця страшна трагедія позбавила мене радості у житті», — заявила вона. І наголосила, ще не хоче, щоб те, що сталося на знімальному майданчику, трапилося з кимось ще.

Це вже другий позов проти Болдвіна у зв'язку із загибеллю Гатчінс. Раніше на актора подав до суду головний світлооператор Серж Світной, який був близьким другом Галини.

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