Крах на складі: в Росії на працівника обвалилася лавина ящиків з алкоголем

У російському Красноярську на складі мережі магазинів «Русский Разгуляйка», які торгують алкогольними напоями, впали стелажі зі спиртним, передає ТАСС.



З-під завалів витягли робітника. З переломами його відвезли до лікарні.

На кадрах видно, що чоловік йде з візком між стелажами. У цей час почав валитися один стелаж. Робітник намагався втекти, але почав падати другий стелаж.

У главку МНС Красноярського краю заявили, що за попередніми даними, обвалення стелажів сталося через порушення техніки безпеки.

Розмір матеріальних збитків поки не повідомляється.

Нагадаємо, наприкінці жовтня в Росії в місті Набережні Човни внаслідок потужного вибуху у п'ятиповерховому житловому будинку, обвалився дах та два верхні поверхи. Під завалами опинилися люди.

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