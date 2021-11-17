Важко говорити: особистий лікар Саакашвілі повідомив, що його стан погіршився

У понеділок, 15 листопада, у Тбілісі розпочався новий судовий процес щодо заарештованого в Грузії Міхеїла Саакашвілі. На першому засіданні колишній президент Грузії не був присутнім, його представляли адвокати. Наступне засідання призначене на 2 грудня.

Пенітенціарна служба Грузії знову відмовила Саакашвілі у присутності на засіданні в суді, заявивши про необхідність гарантувати його безпеку та запропонувавши дистанційне підключення обвинуваченого до процесу. «Позиція влади зрозуміла, вони бояться появи у суді Міхеїла Саакашвілі. Вони бояться його публічних заяв. Це політичний процес», — так прокоментував це рішення адвокат Димитрі Садзаглішвілі. Ще один адвокат Саакашвілі Бека Басілая у розмові з журналістами заявив: «Мій підзахисний дуже хоче брати участь у цьому процесі, але влада, швидше за все, цього не допустить».

Суть нових звинувачень у тому, що Саакашвілі нібито розтратив державні кошти у розмірі 9 мільйонів ларі (3 мільйони доларів). Захист політика заявляє, що йдеться про купівлю кількох костюмів та подарунків для високопосадовців іноземних держав, які відвідували Грузію. ЗМІ називають новий процес «справою піджаків». Прокуратура стверджує, що зазначені гроші пішли на оплату послуг масажистки, яку спеціально виписали з Німеччини для Саакашвілі під час перебування його президентом, а також на його приватні поїздки до інших країн, які він практикував у вихідні разом зі своїм найближчим оточенням.

Дев'ять опозиційних членів парламенту Грузії 14 листопада розпочали голодування. Вони мають намір продовжувати його доти, доки Саакашвілі не переведуть із тюремної лікарні до цивільної клініки.

У той же день особистий лікар колишнього президента Ніколоз Кіпшидзе повідомив журналістам, що стан Саакашвілі погіршився. Міхеїл вперше з початку голодування не зміг підвестися з ліжка. Лікар стверджує, що пацієнтові «важко розмовляти».

Спеціальна пенітенціарна служба Мін'юсту Грузії повідомляла 13 листопада, що стан Саакашвілі стабільний. Однак у разі потреби у тюремній лікарні ув'язненому буде надано невідкладну допомогу.

Депутатка Верховної Ради України Єлизавета Ясько, яка має з Саакашвілі близькі стосунки, спростувала заяву грузинської влади про те, що Міхеїл припинив голодування. Її слова підтримали особистий лікар та опозиційні депутати парламенту Грузії.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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