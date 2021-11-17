Хід конем: Білорусь на три дні перекрила польську гілку нафтопроводу «Дружба»

У Білорусі, де напередодні почали відводити від кордону з Польщею нелегалів, які рвуться у ЄС, перекрили гілки нафтопроводу «Дружба», що веде до РП.

Як повідомляє видання «Белорусы и рынок», трубі раптово знадобився «позаплановий ремонт». Як заявив офіційний представник «Транснафти» Ігор Дьомін, ремонтні роботи триватимуть три дні.

Зазначається, що «Дружбою» російська нафта надходить до Європи. Трубопровід бере свій початок у Самарській області, проходить через Брянськ і далі розгалужується на дві ділянки: північну та південну, проходить через Білорусь, Україну, Польщу, Чехію, Словаччину, Німеччину, Угорщину, Латвію, Литву.

Фото з Вікіпедії.

Тим часом, NEXTA повідомляє, що Олександр Лукашенко почав відкрито шантажувати ЄС — за словами міністерки закордонних справ Естонії Еви-Марії Лійметс, у нещодавній розмові з Ангелою Меркель Лукашенко висунув ультиматум. Він заявив, що припинить потік мігрантів, якщо Євросоюз скасує санкції та визнає його легітимним президентом Білорусі.

Ексклюзивний матеріал «Хто і для чого організував заворушення на кордоні Білорусі з Польщею і коли криза буде подолана: погляд Ігара Тишкевича» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

457

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter