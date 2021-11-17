Лукашенко доручив силовикам відвести мігрантів від польського кордону: що сталося

Увечері 16 листопада пресслужба Міністерства внутрішніх справ Польщі повідомила у твітері, що ситуацію на білоруському кордоні знову взято під контроль. Ще вранці тут сталися нові сутички, коли сотні нелегалів зробили чергову спробу прорватися на територію Польщі. Зокрема, мігранти напали на польських прикордонників біля КПП у Кузниці. Вони кидали каміння та світло-шумові гранати, отримані від білоруських силовиків, у польських військових. Ті у відповідь застосували сльозогінний газ.

Варшава також звинуватила білоруських силовиків у руйнуванні прикордонних огороджень. Загалом, за даними МВС Польщі, за час зіткнень, що почалися ще 8 листопада, семеро поліцейських були поранені. Двоє отримали травми голови, ще п'ятеро — травми рук та ніг.

Увечері 16 листопада з'явилася несподівана інформація: білоруський телеграм-канал «Пул Першого» повідомив, що Олександр Лукашенко доручив силовикам відвести мігрантів від польського кордону та розмістити їх у логістичному центрі у Гродненській області. Там було організовано ночівлю.

Потім агентство БелТА опублікувало відеозапис: групи мігрантів у супроводі білоруських силовиків перетинають КПП та йдуть углиб території Білорусі. При цьому людина у військовій формі криками командує мігрантами.

Наразі європейські ЗМІ розмірковують, що в результаті вплинуло на Лукашенка — різка заява генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга чи телефонний дзвінок Ангели Меркель.

Глава Північноатлантичного альянсу жорстко засудив дії правителя Білорусі (саме так на Заході називають Лукашенка, відмовляючись визнавати його легітимним президентом країни) за те, що той використовує біженців як інструмент у конфлікті з ЄС і ризикує їхнім життям. Столтенберг заявив, що найближчим часом проведе консультації з усіма країнами НАТО, щоб виробити спільну відповідь Мінську.

У понеділок, 15 листопада, виконувач обов'язків федерального канцлера Німеччини Ангела Меркель провела телефонну розмову з Олександром Лукашенком. Сторони обговорили ситуацію на кордоні Білорусі з Польщею та необхідність гуманітарної допомоги мігрантам, які там перебувають. Було також досягнуто домовленості продовжити обговорення цих питань. За повідомленням БелТА, Лукашенко вніс пропозиції щодо врегулювання кризи на білорусько-польському кордоні. Меркель сказала, що обговорить питання з лідерами країн Євросоюзу, після чого має відбутися ще одна телефонна розмова з Лукашенком.

Це була перша розмова лідера однієї з європейських країн з Олександром Лукашенком після президентських виборів у Білорусі у серпні 2020 року. Меркель зазнала різкої критики за свою ініціативу. Загальний тон невдоволення передають слова депутата фракції «зелених» та члена комітету Бундестагу з міжнародних справ Оміда Нуріпура. В ефірі радіостанції Deutschlandfunk 16 листопада він назвав ці переговори «жахливим сигналом». «ЄС не визнає Лукашенка легітимним президентом Білорусі, проте Меркель, провівши цю телефонну розмову, фактично зробила це визнання», — наголосив німецький політик.

Євросоюз звинувачує режим Лукашенка у навмисному створенні напруженої ситуації та організації переправлення тисяч мігрантів до кордонів ЄС у відповідь на санкції. Брюссель називає дії Мінська «гібридною атакою» та планує найближчим часом запровадити п'ятий пакет санкцій, який включатиме жорсткі заходи щодо авіакомпаній, які перевозять мігрантів з країн Близького Сходу до Білорусі.

Раніше про те, хто й для чого організував заворушення на кордоні Білорусі з Польщею та коли криза буде подолана, «ФАКТАМ» розповів аналітик Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич.

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