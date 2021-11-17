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Для собак створили «відеотелефон» — щоб можна було зв'язатися з господарем, коли його немає вдома

10:01 17 листопада 2021
Собака з м&#39;ячиком

Вчені створили «відеотелефон» для собак. Пристрій під назвою DogPhone дозволяє домашнім вихованцям зв'язатися з господарем, коли його немає вдома. Як відомо, собаки важко переносять розлуку зі своїми улюбленими людьми та дуже сумують за ними. Новий винахід, як очікують, допоможе зняти стрес.

Як повідомляє видання The Guardian, DogPhone працює наступним чином. Собака повинен потрясти м'ячик зі спеціальною високотехнологічною «начинкою». При цьому надходить сигнал на домашній комп'ютер, а звідти — на гаджет, який зараз перебуває у господаря. Після того, як він відповість на дзвінок, собака зможе побачити його зображення та почути голос.

Цей перший у своєму роді прилад винайшла Ілена Хірскі-Дуглас з Університету Глазго (у якої є 10-річний лабрадор на прізвисько Зак — він і став першим випробувачем DogPhone), а також її колеги з Університету Аалто у Фінляндії.

Хірскі-Дуглас наголошує, що досі у продажу були пристрої, які дозволяли власникам здійснювати відеодзвінки своїм домашнім улюбленцям. Тепер у собак з'явилася можливість зв'язуватися із господарями за власним бажанням. Навіть, якщо вони не відразу зможуть вловити причинно-наслідковий зв'язок між грою в м'ячик та появою на екрані людини.

Раніше «ФАКТИ» писали — Привид зняв нашийник із собаки, моторошно перелякавши її саму та користувачів мережі — відео.

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