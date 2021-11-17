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Названо переможців конкурсу на найсмішніші фото диких тварин

7:03 17 листопада 2021
мавпа

Стали відомі переможці щорічного конкурсу на найсмішніші фотографії дикої природи — Comedy Wildlife Photography Awards 2021.

Рішенням журі головна нагорода дісталася знімку за назвою «Ой!» роботи фотографа Кена Дженсена. Він був зроблений у китайській провінції Юньнань. На фотографії зображено мавпу, яка отримує «удар нижче пояса». Насправді це демонстрація агресії, проте тварина виглядає так, ніби відчуває біль, вдарившись об товсту мотузку делікатними частинами тіла.

У категорії «Створіння у повітрі» перемогу здобуло фото голуба, на голову якого приземлився сухий лист. Воно називається «Я так зрозумів, що літо минуло». Ця ж фотографія отримала також за глядацьких симпатій.

У номінації «Створіння на суші» найкращою була визнана фотографія лучного собачки, який відлякує орла під назвою «Луговий собачка-ніндзя». Гризуну, як розповів фотограф, і справді вдалося здивувати хижого птаха — що дало йому час сховатися у норі.

Знімки в номінації «Створення під водою» на перше місце вийшло фото «Час до школи» — видри, яка безцеремонно вчить плавати своє дитинча.

У фінал цього року потрапило ще безліч кумедних фото. На конкурс, метою якого є привернення уваги до необхідності збереження довкілля, було надіслано близько восьми тисяч фотографій з різних країн світу.

Раніше «ФАКТИ» писали — Переможцем конкурсу фотографій дикої природи стала оптична ілюзія з орангутангом.

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