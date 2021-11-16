Іспанія ускладнила життя українським туристам: нові правила набули чинності
Іспанія з 15 листопада перевела Україну до списку країн із високим ризиком інфікування ковідом. Як повідомило міністерство охорони здоров'я цієї країни, мандрівники мають бути вакцинованими препаратами:
- AstraZeneca, включаючи Covishield;
- Moderna;
- Pfizer-BioNTech;
- Sinovac (Coronavac);
- Sinopharm BIBP;
- Johnson & Johnson/Janssen;
- COVAXIN (Bharat Biotech International Ltd).
Зможуть в'їхати в країну й туристи без вакцинації, проте їм для цього знадобиться ПЛР-тест (діє 72 години) або експрес-тест на антиген (48 годин). На момент в'їзду документ про тестування має бути дійсним.
Дитині до 12 років можна летіти в країну у супроводі дорослих, без вакцинації та тестів. Потрібно лише заповнити анкету про здоров'я та отримати QR-код.
Крім того, зберігається вимога про заповнення анкети про здоров'я з отриманням QR-коду, незалежно від віку.
Зазначимо, що досі українським туристам можна було в'їжджати на територію Іспанії без вакцинації — лише із заповненою анкетою про здоров'я.
Нагадаємо, 9 листопада набуло чинності рішення Євросоюзу про виключення України з так званого зеленого списку — країнам-членам ЄС рекомендують закрити кордони для українських туристів. При цьому деякі європейські країни все ж таки залишилися відкритими для українців — на сьогодні це Австрія, Кіпр, Естонія, Хорватія, Нідерланди, Данія, Чехія та Бельгія.
Фото all.accor.com/76
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