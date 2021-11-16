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«Нелегко керувати машиною у туфлях на шпильках»: королева Йорданії прокотила дружину принца Чарльза Каміллу на своєму автомобілі

15:57 16 листопада 2021
Королева Ранія, принц Чарльз та Камілла

Принц Уельський Чарльз, якому 14 листопада виповнилося 73 роки, та його 74-річна дружина Камілла, герцогиня Корнуольська, розпочали свій офіційний тур до Йорданії та Єгипту. Це перше закордонне турне членів британської королівської родини після зняття обмежень, запроваджених через коронавірус.

16 листопада Їхні Високості прибули до йорданської столиці Амман, де їх приймали король Абдалла II та його дружина королева Ранія. Як повідомляє видання Daily Express, 51-річна Ранія, яка вважається найвродливішою з усіх представниць королівських сімей, виглядала як супермодель — у білій сукні-пальті із золотистим поясом та туфлях на 15-сантиметрових шпильках.

На захід, запланований у рамках візиту до Центру сім'ї та дітей, королева підвезла свою гостю Каміллу на власному автомобілі Tesla. Ранія сама була за кермом. Користувачі мережі оцінили це. «Уау!», «Водити машину в туфлях на шпильках — нелегке завдання», — писали у коментарях.

Раніше «ФАКТИ» писали — Найвродливіша королева у світі показала своїх дочок-принцес, привітавши їх з днем народження.

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