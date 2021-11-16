Членам екіпажу МКС довелося шукати укриття: Росія без попередження випробувала космічну зброю

США звинуватили Росію у проведенні випробувань космічної зброї — протисупутникової ракети прямого перехоплення (DA-ASAT), яка вразила радянський супутник «Космос-1408» та створила поле уламків на низькій навколоземній орбіті. Про це 15 листопада заявив голова Космічного командування США Джеймс Дікінсон.

«Сміття, утворене російською DA-ASAT, ще довгі роки становитиме загрозу для космічної діяльності, наражаючи на ризик супутники та космічні місії, а також змушуючи проводити більше маневрів щодо запобігання зіткнень», — підкреслив американський генерал.

За даними Космічного командування США, внаслідок випробувань утворилося понад 1 500 уламків орбітального сміття, що відстежується, і це надалі може призвести до виникнення ще сотень тисяч дрібніших фрагментів.

Ці уламки, вважають американські фахівці, залишаться на орбіті протягом багатьох років, а можливо, і десятиріч, представляючи значний ризик для екіпажу Міжнародної космічної станції та інших пілотованих космічних польотів, а також для цілого ряду супутників.

Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав «усі відповідальні космічні держави» приєднатися до США «в зусиллях щодо вироблення норм відповідальної поведінки та утриматися від проведення небезпечних та безвідповідальних руйнівних випробувань, подібних до тих, які здійснила Росія».

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі на спеціальній пресконференції наголосив, що Москва не попереджала Вашингтон про підготовку та проведення випробувань. Ці дії Росії «загрожують не лише інтересам національної безпеки США, але й безпеці інших космічних держав», зазначив прес-секретар Пентагону.

У НАСА повідомили, що випробування космічної зброї змусили членів екіпажу МКС сховатися у своїх сегментах — кораблях «Союз» та Crew Dragon. На станції зараз знаходяться росіяни Антон Шкаплеров і Петро Дубров, американці Марк Ванде Хай, Том Маршберн, Раджа Чарі, Кайла Беррон та астронавт Європейського космічного агентства, німець Маттіас Маурер.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

176

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter