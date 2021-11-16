У понеділок, 15 листопада, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів у Брюсселі зустріч із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Він наголосив, що Північноатлантичний альянс уважно стежить за ситуацією на кордоні України з Росією. За два тижні було зафіксовано «велике і неординарне» зосередження російських військових підрозділів у прикордонному регіоні.

Столтенберг нагадав про аналогічну ситуацію у першій половині цього року. Будь-яка нова провокація чи агресивні дії Росії викликають тривогу, наголосив НАТО.

Анексією Криму та підтримкою сепаратистів на Донбасі Москва вже продемонструвала, що має бажання та можливості застосувати військову силу. Нарощування російської військової присутності поблизу кордону України є фактом та неординарною ситуацією, вважає Столтенберг.

Дмитро Кулеба закликав посилити міжнародне співробітництво із залякування Росії. Якою б не була ціна заходів залякування, ціна нового конфлікту буде вищою, наголосив глава МЗС України.

Раніше у Вашингтоні заявили про розміщення біля кордону України майже 100 тисяч російських військовослужбовців. Захід висловлює стурбованість цими пересуваннями військ. Маневри свідчать про загрозу воєнної агресії Росії. Москва, звісно, такі плани категорично заперечує.

Тим не менш, державний секретар США Ентоні Блінкен застеріг Кремль від ще однієї «серйозної помилки» щодо України. Він вимагав роз'яснень щодо пересування військ біля українського кордону. «У нас немає ясності про наміри Москви, але ми знаємо, як вона діє. Нас непокоїть, що Росія може зробити серйозну помилку, спробувавши повторити те, що вона зробила у 2014 році, коли вона зосередила сили вздовж кордону, вторглася на суверенну територію України і при цьому хибно стверджувала, що її спровокували», — заявив Блінкен.

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі назвав військову активність Росії поблизу кордону з Україною «незвичною за своїми розмірами та масштабами». «Ми закликаємо Росію ясно дати зрозуміти свої наміри і дотримуватися Мінських угод», — підкреслив Кірбі.

Фото із сайту МЗС України

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