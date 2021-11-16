Мігранти штурмують польсько-білоруський кордон: що відомо (фото, відео)

Мігранти, які були звезені на кордон Польщі та Білорусі, почали штурмувати загородження, намагаючись прорватися на польську територію. Протистояння відбувається в районі прикордонного переходу «Брузги».

Agresywne ataki inspirowane przez strone białoruską są cały czas odpierane. Ze strony białoruskiej rzucane są obok kamieni, butelek i kłód również granaty hukowe, a całość agresywnych zachowań służby białoruskie koordynują i obserwują przez drony. #NaStrazyGranicy pic.twitter.com/19lx6q476a — Polska Policja (@PolskaPolicja) November 16, 2021

У бік польських силовиків полетіло каміння, важкі металеві предмети.

Внаслідок протистояння було тяжко поранено польського поліцейського — йому проломило череп каменем. У тяжкому стані потерпілого відправили до лікарні.

Migranci zostali wyposażeni przez białoruskie służby w granaty hukowe i obrzucili polskich żołnierzy i funkcjonariuszy pic.twitter.com/BwAQaK5TKL — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 16, 2021

Крім того, атакуючі під час штурму застосували світлошумові гранати. Польська сторона вважає, що багатий арсенал спецзасобів підвезли мігрантам білоруські спецслужби.

У свою чергу польські військові та поліція застосували проти порушників кордону водомети.

Нагадаємо, 10 листопада двом великим групам мігрантів удалося прорватися на польську територію. Більшість порушників було затримано і повернуто до лінії кордону.

Фото PolskaPolicja/twitter

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