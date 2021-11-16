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Мігранти штурмують польсько-білоруський кордон: що відомо (фото, відео)

13:37 16 листопада 2021
мігранти

Мігранти, які були звезені на кордон Польщі та Білорусі, почали штурмувати загородження, намагаючись прорватися на польську територію. Протистояння відбувається в районі прикордонного переходу «Брузги».

У бік польських силовиків полетіло каміння, важкі металеві предмети.

Внаслідок протистояння було тяжко поранено польського поліцейського — йому проломило череп каменем. У тяжкому стані потерпілого відправили до лікарні.

Крім того, атакуючі під час штурму застосували світлошумові гранати. Польська сторона вважає, що багатий арсенал спецзасобів підвезли мігрантам білоруські спецслужби.

У свою чергу польські військові та поліція застосували проти порушників кордону водомети.

Нагадаємо, 10 листопада двом великим групам мігрантів удалося прорватися на польську територію. Більшість порушників було затримано і повернуто до лінії кордону.

Фото PolskaPolicja/twitter

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