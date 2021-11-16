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Акції «Газпрому» впали: Німеччина призупинила процес сертифікації «Північного потоку — 2»

13:04 16 листопада 2021
Північний потік&nbsp;— 2

Німеччина тимчасово призупинила сертифікацію «Північного потоку — 2», в якій має брати участь і український «Нафтогаз», до створення компанії-оператора, як вимагає законодавство ФРН.

Як пише «Німецька хвиля», оператор «СН-2», що базується у Швейцарії, має передати активи та кадрові ресурси дочірній компанії в Німеччині.

«Коли ці вимоги будуть виконані, Федеральна агенція з мереж зможе продовжити розгляд протягом частини передбаченого законом чотиримісячного терміну, що залишилася, підготувати проект рішення і відповідно до законодавства про внутрішній ринок, направити його Європейській комісії для коментаря» , — наголошується у повідомленні.

На тлі цієї заяви посилили падіння акції російського «Газпрому». Як повідомляє «Раньше всех. Ну почти», акції втрачають близько 2 відсотків.

Раніше у НАК «Нафтогаз України», подаючи заявку на участь у сертифікації оператора кремлівського газопроводу «Північний потік-2», заявляли, що хочуть довести, що газогін не може бути сертифікований.

Фото з https://www.nord-stream2.com.

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