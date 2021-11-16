Кішка, яка народилася з чотирма вухами, стала інтернет-сенсацією
Чотиримісячна кішка на прізвисько Мідас породи російська блакитна стала інтернет-сенсацією через кілька тижнів після того, як її господарі завели для своєї улюблениці Instagram-аккаунт.
Завдяки рідкісній генетичній мутації Мідас народилася із двома парами вух. Кішка проживає у Туреччині. У Мідас чудовий слух, хоча функціональна у неї лише одна пара вух. Друга — просто «для краси».
Грайлива кішка обожнює двох золотистих ретриверів, які живуть разом із сім'єю.
Господарка кішки Каніс Досемечі розповіла виданню Daily Mail, що мама Мідас — мандрівна кішка. Вона народила сімох кошенят у саду біля будинку одного з друзів Каніс. І жінка вирішила одного з них взяти собі.
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Фото Instagram73
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