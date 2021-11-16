26.20 / 26.43 29.88 / 30.26
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Кішка, яка народилася з чотирма вухами, стала інтернет-сенсацією

10:00 16 листопада 2021
Кішка Мідас

Чотиримісячна кішка на прізвисько Мідас породи російська блакитна стала інтернет-сенсацією через кілька тижнів після того, як її господарі завели для своєї улюблениці Instagram-аккаунт.

Завдяки рідкісній генетичній мутації Мідас народилася із двома парами вух. Кішка проживає у Туреччині. У Мідас чудовий слух, хоча функціональна у неї лише одна пара вух. Друга — просто «для краси».

Грайлива кішка обожнює двох золотистих ретриверів, які живуть разом із сім'єю.

Господарка кішки Каніс Досемечі розповіла виданню Daily Mail, що мама Мідас — мандрівна кішка. Вона народила сімох кошенят у саду біля будинку одного з друзів Каніс. І жінка вирішила одного з них взяти собі.

Раніше «ФАКТИ» писали — Драма на стадіоні: уболівальники врятували кота за допомогою американського прапора.

Фото Instagram

73

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Лічильник

Облік газу по-новому: українців попередили про велику проблему

гроші

З'явиться підстава для утримання: пенсіонерів попередили про випадки, коли вони можуть втратити частину виплат

гроші

Коли українцям краще відмовитися від субсидії та як оформити відмову

пенсіонери

Пенсію підвищать не всім: стало відомо, хто може розраховувати на збільшення виплат у грудні

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.