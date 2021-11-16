Чудова сімка: обов'язки королеви Єлизавети до кінця весни візьмуть на себе її родичі

Британська королева Єлизавета II, яка за станом здоров'я змушена була пропустити траурну службу на честь Дня поминання, що відбулася 14 листопада, за порадою лікарів збирається знизити своє навантаження. Як пише видання The Mirror, джерело у палаці повідомило, що до кінця весни більшість обов'язків 95-річної королеви візьмуть на себе семеро її родичів — спадкоємець престолу принц Чарльз і його дружина Камілла, онук принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон, молодший син Єлизавети Едвард та його дружина Софі, а також єдина дочка Її Величності — принцеса Анна.

Ці високопоставлені члени королівської сім'ї пообіцяли допомогти з графіком монарха «доки це необхідно». Передбачається, що королева особисто братиме участь лише у деяких віртуальних заходах.

За словами джерела при дворі, королева зберігає повну ясність думки та почувається непогано. Однак їй насправді потрібно відпочити після того, як вона надзвичайно активно повернулася до виконання своїх обов'язків, коли було знято обмеження через коронавірус.

Нині Її Величність продовжує відпочивати у Віндзорському замку. Королева не з'являлася на публіці з 19 жовтня. 20 жовтня їй довелося лягти до лікарні, де вона провела ніч.

Раніше «ФАКТИ» писали — «У палаці щось приховують»: стан здоров'я королеви Єлизавети II викликає побоювання у її підданих.

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