11-річна дівчинка залишилася єдиною, хто вижив під час аварії літака в США

На американському острові Бівер-Айленд, розташованому на озері Мічиган, при посадці зазнав аварії двомоторний літак Britten-Norman. Пілот та троє дорослих пасажирів загинули (одного з них привезли до лікарні, але він незабаром помер).

З усіх, хто перебував на борту, вижила лише 11-річна дівчинка Лені Пердью. Вона госпіталізована із серйозними травмами. Її стан оцінюється як важкий, але стабільний. Серед загиблих — батько дитини Майкл Пердью. Як повідомляє New York Post, останнє, що пам'ятає дитина перед зіткненням літака із землею — спробу тата захистити її від удару, прикривши своїм тілом.

Батько дівчинки був рієлтором, який супроводжував пару, яка хотіла купити на острові земельну ділянку під виноградник. Загинули також два собаки, які також перебували на борту літака.

Раніше «ФАКТИ» писали, що в авіакатастрофі загинув бізнесмен, якого Джефф Безос місяць тому заслав у космос.

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