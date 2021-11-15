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Дональд Трамп продає готель у Вашингтоні за 375 мільйонів доларів

13:10 15 листопада 2021
Дональд Трамп

Бізнесмен та 45-й президент США Дональд Трамп продає готель у Вашингтоні за 375 мільйонів доларів. Як повідомляє видання The Wall Street Journal, готель Trump International Hotel, який розташований поряд з Білим домом, купує у компанії Trump Organization інвестиційна компанія CGI Merchant Group.

Після продажу готель змінить назву. Якою вона стане поки що не повідомляється, але ім'я Трампа фігурувати в неї більше не буде. Готель передадуть під управління групи Waldorf Astoria — підрозділу мережі Hilton.

Готель Trump International Hotel відкрився у Вашингтоні 12 вересня 2016 року. Ремонт будівлі коштував компанії Трампа 200 мільйонів доларів. У готелі є 263 номери, у тому числі люкс вартістю 20 тисяч доларів за ніч.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Дональд Трамп вибув зі списку найбагатших американців уперше за 25 років.

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