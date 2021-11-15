Американка потрапила до Книги рекордів Гіннеса, пробігши 95 марафонів за 95 днів

28-річна американка Алісса Кларк, шкільна вчителька та професійна бігунка, потрапила до Книги рекордів Гіннесса, пробігши 95 марафонів за 95 днів. Марафонська дистанція складає 42 кілометри 195 метрів. Таким чином, жінка подолала загалом понад чотири тисячі кілометрів.

Як повідомляє CNN, Алісса розпочала свій квест у березні 2020 року, коли жила в Італії, де на той час служив на американській базі її чоловік-військовий. Тоді в країні вперше запровадили локдаун через коронавірус. Марафони, до яких готувалася Алісса, було скасовано. Тоді американка почала щодня самостійно пробігати марафонську дистанцію. Спочатку Кларк збиралася бігати лише два тижні, але потім захопилася. Іноді вона використовувала бігову доріжку, але частіше бігала просто неба, постійно змінюючи маршрути.

Аліса почала і 96-й марафон, але змушена була зупинитися на півдорозі, тому що несподівано відчула біль у грудях. Пізніше з'ясувалося, що вона та її чоловік захворіли на ковід.

Наразі Кларк уже отримала на руки офіційний сертифікат, у якому підтверджується її рекорд.

Раніше «ФАКТИ» писали, що 97-річний український тенісист із Книги рекордів Гіннесса зіграв матч із Рафаелем Надалем.

Фото Instagram

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