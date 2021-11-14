У річницю смерті Армена Джигарханяна на його могилі відкрили незвичайний пам'ятник: як він виглядає

На Ваганьківському цвинтарі у Москві 14 листопада відкрили пам'ятник народному артисту СРСР Армену Джигарханяну, приурочивши цю подію до роковин смерті іменитого актора.

Авторами пам'ятника стали заслужені художники Росії та Вірменії Ваге та Мікаель Согоян.

Як розповів «Інтерфаксу «один із авторів монумента, робота над пам'ятником велася протягом 2021 року, в ній брали участь друзі та родина Джигарханяна, а також його театр.

Гранітна фігура актора сидить на камені, що нагадує сценічні підмостки.

«Армен Борисович показаний вже в похилому віці, саме так він більшості, гадаю, запам'ятається. Це одна з його дуже знакових ролей у виставі „Бесіди з Сократом“ Едварда Радзинського у постановці театру Володимира Маяковського», — пояснив скульптор, який знав актора з дитинства.

Церемонія відкриття пам'ятника

Нагадаємо, наприкінці вересня на Новодівичому цвинтарі нарешті відкрили пам'ятник народному артисту СРСР Олегу Табакову, якого не стало ще 2018 року. З того часу на його могилі стояв простий дерев'яний хрест.

Фото ТАРС

394

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter