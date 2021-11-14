Полякам все важче відбиватися від мігрантів: перші біженці вже прорвалися з Білорусії з «боєм»

На територію Польщі з Білорусі прорвалися до півсотні мігрантів із Близького Сходу. Інцидент стався увечері у суботу, 13 листопада, в районі населеного пункту Стажина (Подляське воєводство Польщі).

«Близько 17 години (за місцевим часом), біля Стажини до Польщі увірвалися близько 50 осіб. У розшуку мігрантів, які нелегально перетнули кордон, взяв участь 21 поліцейський, а також військові та прикордонники. Співробітники поліції затримали 22 громадян Іраку», — йдеться у повідомленні. польських прикордонників у Twitter .

Крім того, після 20:00 мігранти атакували поліцейських у районі в районі населеного пункту Колонія Клюковіце. Один із кинутих у силовиків каміння потрапив у каску поліцейського, пошкодивши її. Також був пошкоджений один із поліцейських автомобілів.

РІА «Новости» показали відео з місця подій.

Нагадаємо, раніше польські силовики показали відео з пункту пропуску Черемха, на якому білоруські військові в ніч проти 13 листопада пішли на штурм тимчасового загородження на кордоні з Польщею, використавши стробоскопи та лазерні указки.

Фото twitter.com/podlaskaPolicja/

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