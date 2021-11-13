«З Україною треба щось робити»: Лукашенко розповів, як «розривався» між Путіним та Зеленським

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, який використовує мігрантів для тиску на Захід, поскаржився на «незговірливість» нинішнього та попереднього президентів України у питанні врегулювання конфлікту на Донбасі.

За його словами в інтерв'ю головному редактору російського журналу «Національна оборона» військовому експерту Ігорю Коротченку, Путін «усього-то й пропонував», що проведення на Донбасі місцевих виборів, а натомість нібито був готовий допомогти з відновленням регіону, повідомляє БЕЛТА .

Про це, за словами Лукашенка, він вів бесіду з Путіним у Красній Поляні.

«Ми сіли, обідаємо, він сидить, задумався про Україну. Я говорю: «З Україною треба щось робити, все-таки наші люди». А він: «Ну, а ти як думаєш? Передай Порошенко, я готовий зробити все для того, щоб відновити нормальне життя на Донеччині. Ми знайдемо гроші, щоби люди гідно, нормально жили», — розповів білоруський лідер.

При цьому він порівняв конфлікт на Донбасі зі Другою світовою війною.

«Слухай, місцеві органи влади сьогодні провели вибори, завтра-післязавтра нове покоління прийде і все забудеться. Фашисти знищили 30 млн людей! Але ж ми з німцями спілкуємося. І Путін запропонував хороший варіант. Я поїхав до Порошенка, по поличках розклав. Відмовитися — не можна. Відмовився», — дорікнув він, згадавши, що і з приходом до влади «недосвідченого» Володимира Зеленського «бігав» між ними з Путіним.

«Думав, таки ми ж утрьох, ми ж слов'яни», — пояснив він свої спроби.

Нагадаємо, напередодні Путін знову повторив свою мантру про те, що Росія не є стороною конфлікту на Донбасі, звинувативши при цьому Україну у порушенні «мінських домовленостей» шляхом застосування бойових безпілотників у зоні конфлікту.

Фото скрін відео YouTube

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