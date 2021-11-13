26.10 / 26.31 29.78 / 30.16
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

«З Україною треба щось робити»: Лукашенко розповів, як «розривався» між Путіним та Зеленським

18:08 13 листопада 2021
«З Україною треба щось робити»: Лукашенко розповів, як «розривався» між Путіним та Зеленським

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, який використовує мігрантів для тиску на Захід, поскаржився на «незговірливість» нинішнього та попереднього президентів України у питанні врегулювання конфлікту на Донбасі.

За його словами в інтерв'ю головному редактору російського журналу «Національна оборона» військовому експерту Ігорю Коротченку, Путін «усього-то й пропонував», що проведення на Донбасі місцевих виборів, а натомість нібито був готовий допомогти з відновленням регіону, повідомляє БЕЛТА .

Про це, за словами Лукашенка, він вів бесіду з Путіним у Красній Поляні.

«Ми сіли, обідаємо, він сидить, задумався про Україну. Я говорю: «З Україною треба щось робити, все-таки наші люди». А він: «Ну, а ти як думаєш? Передай Порошенко, я готовий зробити все для того, щоб відновити нормальне життя на Донеччині. Ми знайдемо гроші, щоби люди гідно, нормально жили», — розповів білоруський лідер.

При цьому він порівняв конфлікт на Донбасі зі Другою світовою війною.

«Слухай, місцеві органи влади сьогодні провели вибори, завтра-післязавтра нове покоління прийде і все забудеться. Фашисти знищили 30 млн людей! Але ж ми з німцями спілкуємося. І Путін запропонував хороший варіант. Я поїхав до Порошенка, по поличках розклав. Відмовитися — не можна. Відмовився», — дорікнув він, згадавши, що і з приходом до влади «недосвідченого» Володимира Зеленського «бігав» між ними з Путіним.

«Думав, таки ми ж утрьох, ми ж слов'яни», — пояснив він свої спроби.

Нагадаємо, напередодні Путін знову повторив свою мантру про те, що Росія не є стороною конфлікту на Донбасі, звинувативши при цьому Україну у порушенні «мінських домовленостей» шляхом застосування бойових безпілотників у зоні конфлікту.

Фото скрін відео YouTube

311

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсії в Україні

Не менше 30 років стажу: кому та як підвищать пенсії з 1 грудня

Пенсії в Україні

Перерахунок пенсій за вислугу років: хто отримає надбавку до кінця 2021 року

гроші пенсія

Мінімальна пенсія за віком та доплата за понаднормовий стаж: що зміниться з 1 грудня

Гривні

Деяким пенсіонерам на півтори тисячі грн підвищать виплати: кому і коли чекати збільшення

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.