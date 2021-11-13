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Двоє десантників загинули під час спільних бойових навчань Росії та Білорусі під Гродно

12:48 13 листопада 2021
парашути

У Білорусі загинули двоє російських десантників. У Міноборони РФ підтвердили, що все сталося під час спільних військових навчань. Підрозділ ВДВ РФ навчався висаджуватися з парашутом на незнайомому майданчику, повідомляє Regnum.

Десантувалися російські військові на полігоні «Гозький» у районі міста Гродно в Білорусі. Причиною нещасного випадку називають порив вітру.

Навчання проводилися біля Гродно

«Внаслідок раптового сильного пориву вітру біля землі сталося сходження парашутів двох військовослужбовців… В обох парашутистів згасли куполи», — кажуть у російському Міноборони. Один із десантників спробував скористатися запасним парашутом, але невдало, оскільки не вистачало висоти. Через отримані травми обидва російські військові померли в лікарні.

Парашути зблизилися через сильний вітер

В Білорусі уточнили, що в ході навчань планувалося висадження спільного повітряного десанту Росії та Білорусі. Було задіяно російські літаки Іл-76, білоруські вертольоти та війська ППО Білорусі. На навчаннях військові мали захопити плацдарм, а потім знайти і знищити розвідгрупи противника.

Нагадаємо, раніше речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук розповів свою версію того, що відбувається з російською армією біля українського кордону.

Фото mil.by

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