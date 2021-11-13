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В авіакатастрофі загинув бізнесмен, якого Джефф Безос місяць тому заслав у космос

8:24 13 листопада 2021
Глен

В авіакатастрофі загинув 49-річний бізнесмен Глен де Фріз — співзасновник компанії Medidata, яка створює програмне забезпечення у галузі охорони здоров'я. Невеликий приватний літак розбився в американському штаті Нью-Джерсі. Пілот та його єдиний пасажир загинули.

У жовтні цього року Глен був одним із космічних туристів, яких відправив на орбіту мільярдер Джефф Безос на кораблі New Shepard компанії Blue Origin. Разом із де Фрізом у космосі побував 90-річний актор Вільямом Шатнером, відомий за кіносагою «Стартрек» («Зоряний шлях»).

Як повідомляє видання People, Безос висловив співчуття у зв'язку із загибеллю Глена.

Раніше «ФАКТИ» писали — Чотири астронавти SpaceX повернулися на Землю в підгузках.

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