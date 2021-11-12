12 листопада помер останній міністр охорони здоров'я СРСР та видатний кардіолог Євген Чазов. Керівник Кремлівської клініки (4-го Головного управління при МОЗ СРСР), який свого часу лікував Леоніда Брежнєва та Юрія Андропова, помер у віці 92 років. Про це повідомило МОЗ РФ.

Академік Євген Чазов вивчав методи лікування інфарктів, терапію тромбозів. Так, один із препаратів для розчинення тромбів — фібролізин — Чазов випробував на собі.

У своїх мемуарах головний кремлівський лікар багато розповідав про останні роки життя Леоніда Брежнєва, про лікування від ниркової недостатності Юрія Андропова, про численні недуги Костянтина Черненка.

В інтерв'ю «ФАКТАМ» Чазов згадував, що за двадцять років роботи у 4-му управлінні йому довелося лікувати керівників шістнадцяти країн. Більшість пацієнтів страждали на серцево-судинні захворювання.

Вивчаючи причини високої смертності від серцево-судинних захворювань, Чазов звинувачув стреси. «Люди не стали ні більше курити, ні більше вживати спиртне. Змінилася соціально-психологічна ситуація. Ми частіше страждаємо від стресів, стали агресивнішими», — казав він.

Даючи поради щодо здорового способу життя Чазов наполягав на важливості правильного харчування: вставати з-за столу трохи голодним і не об'їдатися.

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