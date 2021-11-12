26.09 / 26.28 29.77 / 30.13
Київ: +7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Помер лікар Брежнєва — відомий кардіолог Чазов

20:18 12 листопада 2021
чазов

12 листопада помер останній міністр охорони здоров'я СРСР та видатний кардіолог Євген Чазов. Керівник Кремлівської клініки (4-го Головного управління при МОЗ СРСР), який свого часу лікував Леоніда Брежнєва та Юрія Андропова, помер у віці 92 років. Про це повідомило МОЗ РФ.

Академік Євген Чазов вивчав методи лікування інфарктів, терапію тромбозів. Так, один із препаратів для розчинення тромбів — фібролізин — Чазов випробував на собі.

У своїх мемуарах головний кремлівський лікар багато розповідав про останні роки життя Леоніда Брежнєва, про лікування від ниркової недостатності Юрія Андропова, про численні недуги Костянтина Черненка.

В інтерв'ю «ФАКТАМ» Чазов згадував, що за двадцять років роботи у 4-му управлінні йому довелося лікувати керівників шістнадцяти країн. Більшість пацієнтів страждали на серцево-судинні захворювання.

Вивчаючи причини високої смертності від серцево-судинних захворювань, Чазов звинувачув стреси. «Люди не стали ні більше курити, ні більше вживати спиртне. Змінилася соціально-психологічна ситуація. Ми частіше страждаємо від стресів, стали агресивнішими», — казав він.

Даючи поради щодо здорового способу життя Чазов наполягав на важливості правильного харчування: вставати з-за столу трохи голодним і не об'їдатися.

397

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гривні

Деяким пенсіонерам на півтори тисячі грн підвищать виплати: кому і коли чекати збільшення

Гривні

Без виплати за вислугу років та перерахунку: що мають знати пенсіонери, які вирішили повернутися на роботу

жінки

«Доглядаю за літньою мамою»: турботливим українцям надаватимуть додатковий стаж та можливість виходу на пенсію

гроші пенсія

Мінімальна пенсія за віком та доплата за понаднормовий стаж: що зміниться з 1 грудня

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.