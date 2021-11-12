Дієтолог знаменитостей, кухар та «винахідник найздоровішої у світі їжі» помер від інфаркту у 45 років

Кухар і дієтолог знаменитостей Гупаріт Байнс, до числа шанувальників якого входили голлівудська актриса Гвінет Пелтроу, модельєр Вів'єн Вествуд, діджей Кріс Еванс, а також члени британської королівської родини — кузен Єлизавети II герцог Глостерський та його дружина, раптово помер від інфаркту у віці 45 років. Байнса було госпіталізовано після серцевого нападу, а наступного дня у нього відмовили нирки.

Уродженець Індії Гупаріт, який проживав у Лондоні, написав кілька книг про поживну та корисну для здоров'я їжу. Коли готував, він надавав перевагу продуктам, багатим на антиоксиданти.

Як повідомляє видання Daily Mail, Байнс вважався «винахідником найздоровішої у світі їжі»: у 2009 році він приготував каррі з курки з рисом, чорницею та ягодами годжі. У цій страві, як заявив кухар, він змішав інгредієнти, які захищають організм людини від різних хвороб — від раку та інфаркту до хвороби Альцгеймера. За словами Гупаріта, одна порція такої страви містить стільки ж корисних для здоров'я антиоксидантів, скільки 23 кисті винограду або дев'ять порцій броколі.

Кріс Еванс заявив тоді, що ніколи не їв каррі смачніше, ніж у Байнса. Після цього кухар опублікував свою першу книгу під назвою «Індійська супер'їжа», яка зайняла перше місце у списку бестселерів.

Раніше «ФАКТИ» писали, що у 31 рік помер актор, який зіграв сина Хеллі Беррі у фільмі «Бал монстрів».

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